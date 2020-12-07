"Болельщики сваливают всю вину на Семака, но я так не думаю. Семак – достойный тренер, замены ему я не вижу. Нужно более серьезно относиться к тренировкам, команда еще не набрала того уровня, который необходим для дальнейших побед", - сказал Боярский.
Сегодня "Зенит" на своем поле примет дортмундскую "Боруссию" в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Начало -в 20:55 мск.
Питерцы потеряли все шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов перед последней игрой на турнире. С одним очком коллектив Сергея Семака не сможет побороться даже за участие в Лиге Европы.
Источник: Sport24
Боярский: не вижу замены Семаку
Болельщик "Зенита" Михаил Боярский оценил работу главного тренера петербургской команды Сергея Семака.
Фото: Getty Images
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