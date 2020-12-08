Атакующий полузащитник "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов в выездном матче 6 тура группового этапа Лиги чемпионов против лондонского "Челси" (1:1) вышел на замену на 80 минуте. Эта встреча стала сотой официальной игрой Магомеда-Шапи за свой клуб.
Сулейманов стал первым в истории воспитанником клубной академии, достигшим отметки в 100 проведенных матчей за "Краснодар", а также самым юным из 20 футболистов, которым покорилась эта планка - его возраст на момент сотой игры составил 20 лет 11 месяцев и 22 дня. В этих встречах Шапи забил 21 гол и выполнил 6 голевых передач.
Сулейманов - первый воспитанник академии "Краснодара", сыгравший за клуб 100 официальных матчей
Полузащитник "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов в матче Лиги чемпионов против "Челси" (1:1) провел сотую официальную игру за клуб, став первым его воспитанником, достигшим этой планки.
Фото: AFP
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