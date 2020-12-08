Сулейманов - первый воспитанник академии "Краснодара", сыгравший за клуб 100 официальных матчей

Полузащитник "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов в матче Лиги чемпионов против "Челси" (1:1) провел сотую официальную игру за клуб, став первым его воспитанником, достигшим этой планки.

Фото: AFP