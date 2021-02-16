Нового чуда не случилось. "ПСЖ" уверенно идет дальше, Месси мог все изменить, но не забил пенальти

Навас спас клуб из Парижа в стиле Акинфеева.

At 04:00 local time, PSG fans set off firecrackers outside of the Barcelona hotel ahead of today’s Champions’ League clash. (via @Rooney919191) pic.twitter.com/WS3kLZtfqL — Get French Football News (@GFFN) March 10, 2021

После сокрушительного поражения в первой встрече с "ПСЖ" "Барселона" взяла себя в руки и не проиграла ни одного последующего матча - 4 "сухих" победы и 1 ничья. Болельщики клуба из Парижа, памятуя о легендарных 1:6 четырехлетней давности и взволнованные текущей формой "каталонцев", решили сделать все возможное, чтобы сбить соперника с толку. Начали они еще в воскресенье, когда продемонстрировали сразу несколько баннеров. В основном среди них были достаточно безобидные. Например, "Париж - город света, пусть сияют наши цвета" или "Барселону не приветствуем".Но были и оскорбительно-провокационные надписи. В частности, досталось Шакире, которая, как мы помним, является женой Пике. Ее болельщики из Парижа отправили в город Ла-Жункера, который располагается в Каталонии совсем не далеко от границы с Францией и который известен девушками с низкой социальной ответственностью. Ближе к матчу от слов было решено перейти к делам. В среду в 4 часа ночи у гостиницы, в которой расположилась "Барса", были устроены фейерверки (видео из Твиттера ниже). А спустя час один из фанатов "ПСЖ", снявший номер в этом отеле, в попытке окончательно лишить футболистов сна включил пожарную сигнализацию.Почеттино несколько удивил выбором стартового состава. В частности, в нем оказался Дракслер, а не ди Мария. Наставник "ПСЖ" объяснил перед матчем: "Я очень доволен формой Дракслера в данный момент. А Анхелю ди Марии нужно еще немного времени". После сегодняшнего вечера, возможно, мнение тренера изменится - Дракслер сыграл неубедительно. Также важно отметить, что на правом фланге обороны вышел залечивший повреждение приводящей мышцы Флоренци. L'Equipe сообщал, что Почеттино не впечатлен работой Керера на тренировках, а потому, как только стало возможно, сразу же вернул в основу Флоренци. Но и здесь не исключено, что Маурисио ждет разочарование, ведь ему пришлось заменить итальянца во втором тайме, судя по всему, из-за новой травмы.Куман в ответной встрече решил сыграть по схеме 3-4-3. Он использовал ее в нескольких последних играх, добывал победы и верил, что именно она позволит отыграться с 1:4. "Мы внесли изменения, потому что считаем, что для команды хорошо иметь дополнительного игрока в центре защиты. Мы меняем систему, но вы увидите то, что нам нравится - а именно доминировать в матче" - заявил главный тренер "Барселоны" в интервью RMC Sport.Что же, большую часть матча мы действительно наблюдали доминирование "каталонцев". "ПСЖ" старался действовать на встречных курсах и искал возможность для контрнаступлений, но именно "Барса" имела заметное преимущество по владению мяча, по количеству атак, по количеству обостряющих передач, по количеству опасных моментов и ударов по воротам. Но с реализацией у подопечных Кумана возникли проблемы. Только в первые 25 минут Дембеле беспощадно загубил несколько своих шансов забить, Дест угодил в перекладину, а Месси не хватило сантиметров, чтобы дотянуться до прострела Дембеле и направить мяч в ворота.В итоге вместо того, чтобы выйти вперед в счете, "Барселона" оказалась в роли проигрывающего. И самое интересное, что "ПСЖ" ничего особо выдающегося для этого не сделал. Не таящая в себе большой угрозы атака хозяев завершилась в руках Тер Стегена, но секундой ранее Лангле по невнимательности наступил на пятку Икарди. ВАР подсказал главному арбитру, что это пенальти. Мбаппе "с точки" не промахнулся. А еще к этому моменту "Барса" вполне могла остаться вдесятером, но Тэйлор простил Мингесу и не стал показывать ему две желтые карточки за пару минут. Неудивительно, что Куман еще до перерыва убрал с поля абсолютно не успевавшего за Мбаппе защитника.Впрочем, после пропущенного гола доминирование каталонского клуба вернулось. Дембеле уже по традиции запорол свой момент, но Месси в одной из следующих атак все-таки смог отправить мяч в сетку. Удар аргентинского маэстро вышел восхитительным, у Наваса не было шансов спасти свою команду. На перерыв "Барса" могла уходить и вовсе в статусе лидера. Курзава не вежливо обошелся в своей штрафной с Гризманном, и Тэйлор справедливо назначил второй в матче пенальти. Пробить его вызвался Месси, но в этой дуэли с Навасом он проиграл. Вратарь "ПСЖ" отбил удар в легендарном стиле Акинфеева.Незабитый пенальти стал, по сути, ключевым событием всего противостояния. Он не дал обостриться интриге и не лучшим образом повлиял на "Барселону". После перерыва она по-прежнему значительно больше владела мячом, но к созданию по-настоящему опасных моментов это приводить перестало. Лишь после 65-й минуты у ворот Наваса снова стало горячее. Но и возросшей активности команде Кумана не хватило для того, чтобы поставить перед "ПСЖ" не разрешаемые задачи. Французский гранд, как показалось, вполне себе спокойно и под полным контролем довел матч до удовлетворительного результата.В параллельном матче, который проходил на "Пушкаш Арене" в Будапеште, "Ливерпуль" старался не дать сделать камбэк "РБ Лейпцигу". Для выполнения этой задачи команда Клоппа избрала активную модель поведения. Она не стеснялась искать возможность для увеличения своего преимущества и еще в первом тайме создала ряд голевых моментов. Однако "мерсисайдцы" не всегда были точны в завершающей стадии, да и Гулачи делал важные спасения, оставляя "немцев" в игре. "Лейпциг" при этом слабовато действовал на чужой половине поля и был значительно дальше от гола, чем его соперник.Во втором тайме события долгое время развивались не очень любопытно. Лишь в его середине возник первый действительно опасный момент. Это Серлот пробил головой в перекладину. И если кто-то после этого вновь разглядел надежду на возможный камбэк "РБ Лейпцига", то Салах и Мане оперативно уничтожили все оставшиеся интриги. "Ливерпуль", таким образом, улучшает свое настроение после неудач во внутринациональных турнирах, уверенно проходит дальше в следующую стадию Лиги Чемпионов и ждет нового соперника. Жеребьевка четвертьфиналов, напомним, запланирована на 19 марта.