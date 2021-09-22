Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге смогут посетить около 3,5 тысяч иностранных болельщиков

На финал Лиги чемпионов сезона-2021/22, который состоится в Санкт-Петербурге, смогут приехать около 3,5 тысяч иностранных болельщиков.

Фото: "Getty Images"





"Когда мы ехали сюда, то были уверены, что стадион прекрасно подходит для проведения финальных матчей без большого количества каких-то модификаций или изменений. 3,5 тыс. фанатов приблизительно приедут на очень короткий срок, и все увидят, что в городе очень много возможностей для того, чтобы отдохнуть. Нет сомнений, что всем все понравится", - цитирует Гайера



Напомним, что Санкт-Петербург получил право на проведение финала ЛЧ в 2019 году. Изначально планировалось, что российский город примет решающий матч главного еврокубка в сезоне-2020/21, но вследствие пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 были проведены в формате "Финала восьми", и это привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед. Об этом сообщил представитель УЕФА Тициано Гайер."Когда мы ехали сюда, то были уверены, что стадион прекрасно подходит для проведения финальных матчей без большого количества каких-то модификаций или изменений. 3,5 тыс. фанатов приблизительно приедут на очень короткий срок, и все увидят, что в городе очень много возможностей для того, чтобы отдохнуть. Нет сомнений, что всем все понравится", - цитирует Гайера ТАСС Напомним, что Санкт-Петербург получил право на проведение финала ЛЧ в 2019 году. Изначально планировалось, что российский город примет решающий матч главного еврокубка в сезоне-2020/21, но вследствие пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 были проведены в формате "Финала восьми", и это привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед.