Об этом сообщил представитель УЕФА Тициано Гайер.
"Когда мы ехали сюда, то были уверены, что стадион прекрасно подходит для проведения финальных матчей без большого количества каких-то модификаций или изменений. 3,5 тыс. фанатов приблизительно приедут на очень короткий срок, и все увидят, что в городе очень много возможностей для того, чтобы отдохнуть. Нет сомнений, что всем все понравится", - цитирует Гайера ТАСС.
Напомним, что Санкт-Петербург получил право на проведение финала ЛЧ в 2019 году. Изначально планировалось, что российский город примет решающий матч главного еврокубка в сезоне-2020/21, но вследствие пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 были проведены в формате "Финала восьми", и это привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед.
Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге смогут посетить около 3,5 тысяч иностранных болельщиков
На финал Лиги чемпионов сезона-2021/22, который состоится в Санкт-Петербурге, смогут приехать около 3,5 тысяч иностранных болельщиков.
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