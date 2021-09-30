"Не могу сказать, что результат меня сильно удивил. "Зенит" провел сильный матч, все получилось. Был один небольшой период в середине первого тайма, когда "Мальме" пытался выровнять игру, но в остальное время контролировал игру. Быстрые голы в первом и во втором таймах очень помогли. И, конечно, красная карточка тоже сыграла роль. "Зенит" заслуженно выиграл", - сказал Васютин.
"Зенит" со счетом 4:0 обыграл "Мальме" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Петербургский клуб набрал 3 очка и занимает 3-е место в группе H. Столько же очков имеет и "Челси", но лондонский клуб располагается строчкой выше по дополнительным показателям.
В чемпионате России "сине-бело-голубые" в воскресенье, 3 октября, на своем поле примут "Сочи". Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым.
Голкипер Александр Васютин зимой этого года на правах аренды перешел в шведский "Юргорден". Соглашение рассчитано до конца сезона. Летом Васютин получил серьезное повреждение, о характере которого неизвестно. За "Юргорден" он провел 11 матчей, пропустив 6 мячей. Контракт 26-летнего игрока с "Зенитом" рассчитан до лета 2023 года.
Источник: Спорт день за днем
Васютин: "Зенит" провел сильный матч против "Мальме"
Голкипер "Зенита" Александр Васютин, выступающий на правах аренды за шведский "Юргорден", прокомментировал победу петербургского клуба над "Мальме" (4:0) в матче Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"