"Мы должны сыграть с "Зенитом" в том же духе, как и в последних двух матчах. Должны выложиться на 150 процентов и проявить сплоченность. Это и может повлиять на результат. Наш дух в последнее время поменялся", - сказал Щенсны.
Напомним, матч "Зенит" - "Ювентус" состоится завтра, 20 октября, в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене". Стартовый свисток будет дан в 22:00 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Швейцарии во главе с Сандро Шерером.
"Ювентус" лидирует в группе H, имея в активе 6 очков. "Зенит" занимает 3-е место, набрав 3 очка.
Источник: Чемпионат
Щенсны: "Ювентус" должен выложиться на 150 процентов в матче с "Зенитом"
Вратарь "Ювентуса" Войцех Щенсны рассказал о настрое команды перед матчем Лиги чемпионов против "Зенита".
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