"Когда в группе "Юве" и "Челси", интереснее ли это, чем с "Брюгге" и "Лионом"? Само собой. Играть против них – это событие, и это дорогого стоит", - передает слова Дзюбы "Матч ТВ".
В текущем сезоне Артем Дзюба провел 14 матчах во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. В общей сложности 33-летний футболист провел на поле 890 минут. Всего за петербургский клуб у Дзюбы 223 матча и 100 забитых мячей.
Напомним, матч 3-го тура Лиги Чемпионов состоится сегодня, 20-го октября, на "Газпром Арене". Начало игры запланировано на 22:00. После 2-х туров "сине-бело-голубые" идут на третьей строчке. В активе подопечных Семака 3 очка. "Ювентус" - лидер квартета Н. У итальянского клуба 6 очков в 2-х матчах.
Дзюба: играть против "Ювентуса" и "Челси" интереснее, чем с "Брюгге" и "Лионом"
Форвард "Зенита" и сборной России Артем Дзюба рассказал о предстоящих играх в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"