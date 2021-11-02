Рибалта допустил, что "Зенит" может обыграть "Ювентус". По его словам, туринцы могут нервничать из-за неудач в последних матчах.
"Будет ли у "Зенита" шанс выиграть? Шансы есть всегда, это совершенно точно. На уровне Лиги чемпионов команды более или менее равны. Так что возможно все. "Ювентус" проиграл два последних матча. И они могут быть злыми. Но в то же время они могут немного нервничать из-за этих результатов. Так что, почему бы и нет?" - сказал Рибалта.
Отметим, что игра "Ювентус" - "Зенит" пройдет сегодня, 2 ноября, в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.
"Зенит" занимает третье место в таблице группы H с тремя очками в активе. "Ювентус" набрал девять очков и лидирует в группе.
Источник: Sport24
Рибалта: "Зенит" на равных играл с "Ювентусом" в первом матче. Справедливым результатом была бы ничья
Рибалта допустил, что "Зенит" может победить "Ювентус"
Бывший спортивный директор "Зенита" и экс-скаут "Ювентуса" Хавьер Рибалта высказался о предстоящей встрече петербургской и туринской команд в Лиге чемпионов.
Фото: "Зенит"