"Боруссия" в меньшинстве проиграла "Аяксу" в Лиге чемпионов. Голландцы вышли из группы

"Аякс" набрал максимальное число очков в 4-х встречах и досрочно вышел из группы в плей-офф. "Боруссия" с 6-ю очками остается на 2-м месте.
Лига чемпионов
4 тур
Группа C
"Боруссия" 1:3 "Аякс"
Голы: Ройс, 37 (пен.), Тадич, 72, Аллер, 83, Классен, 90+3
4 тур
Группа C
"Боруссия" 1:3 "Аякс"
Голы: Ройс, 37 (пен.), Тадич, 72, Аллер, 83, Классен, 90+3
Боруссия Д: Кобель, Аканджи, Хуммельс, Мёнье, Азар (Понграчич, 34), Беллингем, Витсель, Вольф (Пасслак, 58), Брандт, Ройс (Кнауфф, 76), Тиггес (Мален, 76)
Аякс: Пасвер, Блинд, Мартинес, Тимбер, Мазрауи, Гравенберх, Альварес (Классен, 46), Бергёйс (Кудус, 67), Тадич, Аллер, Антони
Предупреждения: Альварес, 39, Кнауфф, 78
Удаления: Хуммельс, 29