"Боруссия" в меньшинстве проиграла "Аяксу" в Лиге чемпионов. Голландцы вышли из группы

Дортмундская "Боруссия" уступила "Аяксу" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:3).

Фото: твиттер ФК "Аякс"

Лига чемпионов



4 тур



Группа C



"Боруссия" 1:3 "Аякс"



Голы: Ройс, 37 (пен.), Тадич, 72, Аллер, 83, Классен, 90+3

На 29-й минуте Матс Хуммельс оставил свою команду в меньшинстве, получив прямую красную карточку. Несмотря на это Марко Ройс на 37-й минуте вывел "Боруссию" вперед. Дортмундцы держались до 72-й минуты, но сначала счет сравнял Душан Тадич, а после на 83-й победный гол забил Себастьян Аллер. В самой концовке Дэйви Классен укрепил преимущество "Аякса"."Аякс" набрал максимальное число очков в 4-х встречах и досрочно вышел из группы в плей-офф. "Боруссия" с 6-ю очками остается на 2-м месте.: Кобель, Аканджи, Хуммельс, Мёнье, Азар (Понграчич, 34), Беллингем, Витсель, Вольф (Пасслак, 58), Брандт, Ройс (Кнауфф, 76), Тиггес (Мален, 76): Пасвер, Блинд, Мартинес, Тимбер, Мазрауи, Гравенберх, Альварес (Классен, 46), Бергёйс (Кудус, 67), Тадич, Аллер, Антони: Альварес, 39, Кнауфф, 78: Хуммельс, 29