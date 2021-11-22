"Безусловно, "Зенит" находится в хорошей форме, это плюс. К тому же, мы видели, как "Мальме" играл с "Челси", где преимущество английского клуба было безоговорочным. Игра будет непростой, но надеюсь, что "Зенит" победит, потому что класс игроков у них выше, чем у "Мальме", - сказал Семшов.
Отметим, что матч "Мальме" - "Зенит" состоится сегодня, 23 ноября, в рамках пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Начало встречи - в 23.00 по московскому времени.
Напомним, что в поединке второго тура группового раунда ЛЧ "Зенит" победил "Мальме" дома со счетом 4:0.
Петербургская команда занимает третье место в таблице группы H, набрав три очка. "Мальме" не имеет очков в активе и располагается на четвертом месте.
Источник: ТАСС
"Мальме" - "Зенит". Где смотреть матч, онлайн встречи 23 ноября
Семшов поделился ожиданиями от матча "Зенита" с "Мальме"
Экс-игрок "Зенита" Игорь Семшов высказался о предстоящем матче петербургской команды с "Мальме".
Фото: ФК "Арсенал" (Тула)