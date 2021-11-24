"В эпизоде с назначенным 11-метровым на Венделе арбитр разобрался правильно - вратарь не играл в мяч и сбил Вендела. Что касается момента, где мяч попал в руку защитнику "Мальме", то ошибки здесь тоже нет - надо было продолжать игру. Это не игра рукой, мяч просто в нее попал. <...> Удаление Чистякова по делу, но как-то долго он это делал", - сказал Федотов.
Отметим, что матч обслуживала латвийская бригада судей, возглавляемая Андрисом Трейманисом. В ворота "Мальме" было назначено два пенальти. Один из них в компенсированное ко второму тайму время реализовал защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий. При этом петербуржцы доигрывали матч в меньшинстве - на 86-й минуте был удален защитник Дмитрий Чистяков.
"Зенит", сыграв вничью с "Мальме", лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но при этом обеспечил себе участие в плей-офф Лиги Европы.
Источник: Чемпионат
Арбитр Федотов оценил судейство в матче "Мальме" - "Зенит"
Российский судья Игорь Федотов прокомментировал работу арбитров в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Мальме" - "Зенит" (1:1).
Фото: "Зенит"