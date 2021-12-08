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Аспиликуэта - о матче против "Зенита": это не мы, это не "Челси"

Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта прокомментировал результат встречи против "Зенита" в последнем туре группового этапа ЛЧ (3:3).
Фото: Getty Images
"Обычно мы — команда, которая не позволяет сопернику нанести много ударов. Нам нужно решать эту проблему, сегодняшний результат неприемлем. Попробуем сделать это уже в субботу. Нужно работать как команда, одна из наших сильных сторон — способность адаптироваться. Очень больно пропускать, тем более три мяча. Это не мы, это не "Челси", - приводит слова испанца "Матч ТВ".

"Челси" упустил победу над "Зенитом", дважды ведя в счете по ходу встречи. В первый раз "синие" забили уже на 2-й минуте, но затем "Зенит" смог не только отыграться, но и выйти вперед. После этого "Челси" удалось забить еще дважды, но Магомед Оздоев в компенсированное ко второму тайму время вырвал для питерцев ничью.

В результате "Челси" упустил первую строчку в группе H, пропустив вперед себя "Ювентус".




Теги: Челси Зенит Аспиликуэта
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