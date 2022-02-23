Ранее британские СМИ сообщили, что УЕФА изучает вариант с переносом финала Лиги чемпионов из Петербурга на фоне обострения отношений между Россией и Украиной. Отмечалось, что матч могут провести на лондонском "Уэмбли".
А глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что клубы АПЛ должны бойкотировать финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.
"Мы эту тему (возможного переноса финала Лиги чемпионов из Петербурга) обсуждать не будем. Есть официальное заявление УЕФА, что они следят за ситуацией. Это все спекуляции", - заявил Медведев.
Напомним, финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 должен пройти в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" 28 мая 2022 года.
Источник: РИА Новости
Глава МИД Великобритании призвала клубы АПЛ бойкотировать финал ЛЧ в Петербурге
Гендиректор "Зенита" назвал спекуляциями разговоры о переносе финала ЛЧ из Санкт-Петербурга
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал сообщения о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.
Фото: ФК "Зенит"