Как сообщает RMC Sport, пока степень серьёзности травмы оценить сложно. В ближайшее время француз пройдёт углублённое медицинское обследование.
Уже на этой неделе "ПСЖ" предстоит провести ответный матч с мадридским "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча команд завершилась победой парижан со счётом 1:0. Причём, победный мяч в компенсированное время забил сам Мбаппе.
Мбаппе травмировался перед матчем с "Реалом" в Лиге чемпионов
Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе получил повреждение на тренировке. Теперь неизвестно, сможет ли он сыграть с "Реалом" в Лиге чемпионов.
Marca