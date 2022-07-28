- Не надо использовать такие манипуляции для воздействия на соперника, особенно когда давят политически. При чем тут турецкие фанаты и Владимир Путин? Турки делали это умышленно, чтобы задеть соперника. Футболисты должны играть, а не думать, что турецкие болельщики начали кричать фамилию Путина, которая их заденет. Это не про честную игру. ...Это политика и манипуляция. УЕФА не должен позволять это делать, - передает слова Журовой Sport24.
Ранее стало известно, что руководство УЕФА открыло дисциплинарное расследование по факту скандирования фанатами турецкого "Фенербахче" имени президента России Владимира Путина на ответном матче 2 квалификационного раунда Лиги чемпионов против киевского "Динамо" после забитого украинской командой гола. Турецкий клуб смог отыграться, но потерпел поражение в дополнительное время со счетом 1:2.
Болельщики "Фенербахче" скандировали имя Владимира Путина во время матча с киевским "Динамо" в ЛЧ
УЕФА начал дисциплинарное расследование из-за скандирования фанами "Фенербахче" имени президента России
Журова - о скандировании в Турции фамилии Путина: это политика и манипуляция. УЕФА не должен позволять это делать
Депутат Государственной Думы Светлана Журова прокомментировала скандирование болельщиками турецкого "Фенербахче" имени Владимира Путина на матче с киевским "Динамо".
Фото: Getty Images