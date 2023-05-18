– "Манчестер" являлся очевидным фаворитом в матчах c "Реалом". Наверное, это лучшая команда в мире на данный момент под руководством одного из сильнейших специалистов. Но удивительно, что "Реал" проиграл так беспомощно, игра шла в одни ворота. Счет спокойно мог быть 7:0 вчера. Думаю, что испанцы проиграли будущему чемпиону. Я сомневаюсь, что итальянцы дадут бой "Манчестеру", — передает слова Погребняка "Чемпионат".
Первая игра полуфильной стадии Лиги чемпионов УЕФА между мадридским "Реалом" и "Манчестер Сити", которая прошла на прошлой неделе, завершилась ничьей – 1:1. Накануне, 17 мая, испанцы и британцы провели ответную встречу. Подопечные Пепа Гвардиолы одержали разгромную победу над своим соперником со счетом 4:0, что позволило им по сумме двух встреч пробиться в финал ЛЧ.
В финале Лиги чемпионов УЕФА "Манчестер Сити" сыграет против миланского "Интера". Их поединок запланирован на 10 июня 2023 года – он пройдет на "Олимпийском стадионе Ататюрка" (Стамбул, Турция).
Погребняк – об игре "Реала" против "Манчестер Сити": думаю, что испанцы уступили будущему чемпиону
Бывший футболист сборной России Павел Погребняк дал оценку ответной игре 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, в которой "Манчестер Сити" разгромил мадридский "Реал" со счетом 4:0.
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