– Команда Гвардиолы действительно произвела очень сильное впечатление. Но вот с тем, что "Интер" обречен, категорически не согласен. Во-первых, в отдельно взятой встрече, да еще такого высокого уровня, способно случиться все что угодно. Во-вторых, никто сейчас не знает, в каком состоянии окажутся оппоненты 10 июня. В-третьих, "Интер" — это же не любители. Клуб с богатой историей, с тренером, который всю жизнь в футболе, и с серьезными исполнителями с опытом и регалиями, – передает слова Черчесова "СЭ".
На этой неделе завершилась полуфинальная стадия Лиги чемпионов УЕФА. "Интер" в рамках данного соревнования провел ответную встречу с "Миланом", а "Манчестер Сити" – с мадридским "Реалом". По итогам 2-х матчевых противостояний "нерадзурри" и "горожане" вышли в финал турнира.
Победитель Лиги чемпионов сезона 2022-2023 определится 10 июня. Именно в этот день итальянский "Интер" и английский "Манчестер Сити" сойдутся в финальном противостоянии. Их встреча будет проведена в Стамбуле (Турция) на "Олимпийском стадионе".
Черчесов – о финале ЛЧ: не согласен с тем, что "Интер" обречен в матче против "Манчестер Сити"
Экс-главный тренер сборной России по футболу и текущий наставник "Ференцвароша" Станислав Черчесов высказался о шансах "Интера" в финальном матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".
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