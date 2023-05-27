- Мое мнение, что это настоящая дискриминация. Они в своем заявлении отмечали, что данное решение принималось в "чрезвычайных" и "беспрецедентных" обстоятельствах. Но если судить по аналогии, то, к примеру, израильские клубы не были отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА. Хотя Израиль тоже имеет территориальные споры и время от времени ведет боевые действия как на своей территории, так и на территории другого государства. Если покопаться, можно найти много нарушений резолюции ООН. Но чиновники УЕФА закрывают на это глаза. А нас они отстраняют из-за того, что мы из России. Так что это, безусловно, дискриминация по национальному признаку, - передает слова Геркуса RT.
В феврале 2022 года после начала специальной военной операции Российской Федерации на Украине УЕФА и ФИФА приняли политическое решение об отстранении всех российских клубов и сборных от международных соревнований под своей эгидой. В результате этого московский "Спартак" не смог принять участие в матчах 1/8 финала Лиги Европы сезона-2021/2022, а к евросезону-2022/2023 не был допущен ни один клуб Российской премьер-лиги.
Российский футбольный союз, а также завоевавшие путевки в еврокубки "Зенит", "Сочи", "Динамо" и ЦСКА обжаловали это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако их апелляции были отклонены с мотивировкой, что такое решение не является дискриминационным.
Геркус: отстранение российских клубов от турниров УЕФА - дискриминация по национальному признаку
Экс-президент "Торпедо" и экс-гендиректор "Локомотива" Илья Геркус высказал мнение об отстранении клубов РПЛ от выступления в еврокубках.
Фото: AFP