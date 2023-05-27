Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Химки
14:00
УралНе начат
Торпедо
16:30
ОренбургНе начат
Краснодар
19:00
ЦСКАНе начат
Сочи
19:00
ЗенитНе начат

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Волгарь
17:00
Краснодар-2Не начат
Шинник
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
Кубань
17:00
ЕнисейНе начат
Волга Ул
17:00
РодинаНе начат
Нефтехимик
17:30
УфаНе начат
Рубин
18:00
Динамо МхНе начат
Арсенал Тула
18:00
КАМАЗНе начат
Велес
19:00
АкронНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Севилья
20:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фиорентина
19:00
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Боруссия Д
16:30
МайнцНе начат
Кёльн
16:30
БаварияНе начат
Унион
16:30
ВердерНе начат
РБ Лейпциг
16:30
Шальке-04Не начат

Геркус: отстранение российских клубов от турниров УЕФА - дискриминация по национальному признаку

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-президент "Торпедо" и экс-гендиректор "Локомотива" Илья Геркус высказал мнение об отстранении клубов РПЛ от выступления в еврокубках.
Фото: AFP
- Мое мнение, что это настоящая дискриминация. Они в своем заявлении отмечали, что данное решение принималось в "чрезвычайных" и "беспрецедентных" обстоятельствах. Но если судить по аналогии, то, к примеру, израильские клубы не были отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА. Хотя Израиль тоже имеет территориальные споры и время от времени ведет боевые действия как на своей территории, так и на территории другого государства. Если покопаться, можно найти много нарушений резолюции ООН. Но чиновники УЕФА закрывают на это глаза. А нас они отстраняют из-за того, что мы из России. Так что это, безусловно, дискриминация по национальному признаку, - передает слова Геркуса RT.

В феврале 2022 года после начала специальной военной операции Российской Федерации на Украине УЕФА и ФИФА приняли политическое решение об отстранении всех российских клубов и сборных от международных соревнований под своей эгидой. В результате этого московский "Спартак" не смог принять участие в матчах 1/8 финала Лиги Европы сезона-2021/2022, а к евросезону-2022/2023 не был допущен ни один клуб Российской премьер-лиги.

Российский футбольный союз, а также завоевавшие путевки в еврокубки "Зенит", "Сочи", "Динамо" и ЦСКА обжаловали это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако их апелляции были отклонены с мотивировкой, что такое решение не является дискриминационным.


РФС РПЛ CAS УЕФА Геркус
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Якубко: проблемы Кокорина лежат не в футбольной плоскости. Если бы у него был интерес, он бы добился большего
Форвард "Ахмата" Ильин – об уровне РПЛ: не считаю, что наш чемпионат становится слабее 1
Селюк: если "Ростову" не дадут "левенький" пенальти, то "Ахмат" не проиграет
Гранат: лучший защитник РПЛ - Дуглас Сантос из "Зенита". Он стабилен и на него может положиться команда
"Торпедо" поздравило нападающего Лебеденко с 40-летием
Кавазашвили: удивил Дзюба. На нём все поставили крест, а он оживил "Локомотив"
Гаджиев: "Локомотив" хочет побороться за медали в следующем сезоне - поэтому и сохранили в составе Баринова
Силкин: "Динамо" весь чемпионат лихорадит. Ничья с "Локомотивом" будет хорошим результатом
Петржела: буду ждать, когда меня включат в Зал славы "Зенита" 4
Нападающий "Пари НН" Яковлев: Юран в первый же день сказал, что его задача - остаться в РПЛ, и он это сделает 1
Own Goal Nigeria: капитан молодёжной сборной Нигерии заявлен как игрок несуществующего клуба
Бейл - о встрече "Крыльев Советов" с "Факелом": важнейший матч сезона
RMC Sport: Мбаппе получит 90 миллионов евро, если не покинет летом "ПСЖ"
Мостовой: ЦСКА немного "ранен" поражением от "Спартака", "Краснодар" этим воспользуется 1
Главный тренер "Ахмата" Ташуев: у меня проблемы с коленом, буду 5 июня делать операцию