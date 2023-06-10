- "Манчестер Сити" - явный фаворит. Понятно, что это так. Но "Интер" будет играть от обороны. Если англичане не забьют в первом тайме, то они столкнутся с проблемами. "Сити" - на сегодняшний день лучшая команда. Но стиль "Интера" может стать очень неудобным. Я бы не сказал, что "Манчестер" легко победит.
Финальный матч текущего розыгрыша Лиги чемпионов, в котором сыграют миланский "Интер" и английский "Манчестер Сити" состоится сегодня, 10 июня и начнется в 22:00 по московскому времени. Встреча пройдет в Турции на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. На пути к финалу "Интер" одолел такие команды, как "Порту", лиссабонская "Бенфика" и "Милан". Англичане в свою очередь прошли "РБ Лейпциг", мюнхенскую "Баварию" и мадридский "Реал".
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Деменко: если "Манчестер Сити" не забьет в первом тайме, то они столкнутся с проблемами. Стиль "Интера" может стать очень неудобным
Экс-игрок "Зенита" Максим Деменко назвал фаворита предстоящего финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Интер".
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