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Деменко: если "Манчестер Сити" не забьет в первом тайме, то они столкнутся с проблемами. Стиль "Интера" может стать очень неудобным

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Экс-игрок "Зенита" Максим Деменко назвал фаворита предстоящего финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Интер".
Фото: социальные сети
- "Манчестер Сити" - явный фаворит. Понятно, что это так. Но "Интер" будет играть от обороны. Если англичане не забьют в первом тайме, то они столкнутся с проблемами. "Сити" - на сегодняшний день лучшая команда. Но стиль "Интера" может стать очень неудобным. Я бы не сказал, что "Манчестер" легко победит.

Финальный матч текущего розыгрыша Лиги чемпионов, в котором сыграют миланский "Интер" и английский "Манчестер Сити" состоится сегодня, 10 июня и начнется в 22:00 по московскому времени. Встреча пройдет в Турции на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. На пути к финалу "Интер" одолел такие команды, как "Порту", лиссабонская "Бенфика" и "Милан". Англичане в свою очередь прошли "РБ Лейпциг", мюнхенскую "Баварию" и мадридский "Реал".

Источник: "Евро-Футбол.Ру"


Деменко Интер Манчестер Сити
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