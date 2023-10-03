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Кварацхелия: я вырос, наблюдая игру "Реала" по телевизору, и теперь эта команда – мой соперник на поле

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Вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против мадридского "Реала".
Фото: ФК "Наполи"
– Я вырос, наблюдая игру "Реала" по телевизору, и теперь эта команда – мой соперник на поле, к тому же на нашем стадионе. Невозможно не быть счастливым в такой вечер, как этот. "Наполи" – это команда, которая уважает всех, но никого не боится. Мы чемпионы Италии и сделаем все возможное для того, чтобы выиграть этот матч, – цитирует Кварацхелию AS.

Прошлый сезон стал для Кварацхелии дебютным в составе "Наполи". Во всех матчах за "адзурри" вингер сборной Грузии записал на свой счет 14 голов и 14 результативных передач. Он стал лучшим ассистентом предыдущего розыгрыша Серии А и помог "Наполи" впервые за 33 года завоевать скудетто.

Во вторник, 3 октября, клуб из Неаполя на своем поле примет мадридский "Реал" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по мск. Кварацхелия ранее неоднократно признавался в интервью, что в детстве являлся болельщиком Королевского клуба.


Реал Мадрид Наполи Кварацхелия Серия А
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