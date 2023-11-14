"Мы были уверены, что проиграем. Единственный, кто верил в возможную победу на "Камп Ноу" — Бердыев. Он разобрал соперника до мельчайших подробностей. В раздевалке после матча никто не понимал, что мы сотворили. И тут зашел счастливый Бердыев: "Ребята, вы что сидите? Вы только что "Барселону" обыграли!" — сказал Ревишвили.
На тот момент испанская команда была действующим победителем турнира. Она выиграла Лигу чемпионов повторно в следующем розыгрыше. Ту команду Хосепа Гвардиола считают одной из сильнейших в истории футбола.
"Рубин" обыграл "Барселону" благодаря голам Александра Рязанцева и Гёкдениза Карадениза. У Испанской команды отличился Златан Ибрагимович.
Бердыев тренировал "Рубин" с 2001 по 2013 год, а затем с 2017 по 2019 год. Сейчас он работает в махачкалинском "Динамо".
Источник: Sport24.
Экс-вратарь "Рубина" — о победе над "Барселоной": Бердыев разобрал соперника до мельчайших подробностей
Бывший вратарь "Рубина" Нукри Ревишвили вспомнил, как казанская команда обыграла "Барселону" (1:2) в гостях в матче 3-го тура Лиги чемпионов сезона-2009/2010.
Фото: ФК "Рубин"