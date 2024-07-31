Киевское "Динамо" обыграло "Партизан" и прошло в 3 раунд квалификации ЛЧ

Киевское " Динамо " обыграло в гостях сербский "Партизан" и уверенно прошло в 3 раунд квалификации Лиги Чемпионов (3:0).

Фото: УЕФА

Счет в матче открыл Андрей Ярмоленко, забив с передачи Владислава Ваната. Последний, в свою очередь, стал автором второго гола в матче, отличившись с пенальти на 68-й минуте. Окончательный результат на табло установил Александр Караваев, в 3 раз поразивший ворота "Партизана". Напомним, что первый очный матч между командами закончился со счетом 6:2 в пользу киевской команды.



В следующем раунде киевлянам будет противостоять шотландский клуб "Рейнджерс", который пропускал первые два раунда квалификации Лиги Чемпионов.