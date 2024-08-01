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Магомед Оздоев отдал голевую передачу и помог ПАОКу во второй раз обыграть боснийский "Борац"

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Греческий ПАОК минимально обыграл "Борац" и по сумме двух матчей вышел в 3 раунд квалификации Лиги Чемпионов (1:0).
Фото: ФК ПАОК
Единственным голом в матче отметился австрийский нападающий Томас Мург с передачи российского полузащитника Магомеда Оздоева. По итогам двухматчевого противостояния дальше прошла греческая команда (1:0,3:2). В третьем раунде ПАОКу будет противостоять шведский клуб "Мальмё", который ранее прошел клуб из Фарерских Островов "Клаксвик" (4:1,2:3).

Напомним, что ранее вице-президент клуба рассказал о том, что в скором времени Федор Чалов прибудет в расположение команды для подписания контракта. Также он отметил, что для российского форварда был освобожден 9 номер.

Магомед Оздоев ПАОК Лига чемпионов
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