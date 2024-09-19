"У Дани ситуация похожая, как и у Сафонова, потому что они в одно время перешли в зарубежные клубы. Только Даня своего шанса еще ждет. Надеюсь, он его использует. Мы разговаривали - он готов дебютировать", - цитирует Кафанова "РБ Спорт".
Воспитанник "Локомотива" Даниил Худяков сменил клуб в летнее трансферное окно. Молодой вратарь перебрался в стан чемпионов Австрии "Штурм" на правах свободного агента. Контракт Худякова с "железнодорожниками" истек в конце прошлого сезона. В основе "Штурма" на старте чемпионата выходит арендованный у "Брайтона" вратарь Кьелл Схерпен. На счету Худякова пока ноль официальных матчей за новый клуб.
19-го сентября "Штурм" проводит первый матч в Лиге Чемпионов. Австрийцы на выезде сыграют с французским "Брестом" в рамках 1-го тура. Вчера за "ПСЖ" дебютировал россиянин Матвей Сафонов. Голкипер вышел в стартовом составе на матч с "Жироной" (1:0) и не пропустил. Сафонов, также уехал из РПЛ в Европу минувшим летом. "Краснодар" заработал на продаже своего воспитанника 20 миллионов евро.
Источник: "РБ Спорт"
Кафанов - перед матчем "Штурма" в Лиге Чемпионов: Худяков готов дебютировать
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о готовности российского голкипера Даниила Худякова дебютировать за "Штурм".
Фото: ФК "Штурм"