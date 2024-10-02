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Кафанов - об игре Доннаруммы в "ПСЖ": намечается процесс конкуренции, который складывается в пользу Сафонова

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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался после неудачной игры голкипера "ПСЖ" Джанлуиджи Доннаруммы в матче Лиги чемпионов с "Арсеналом".
Фото: ФК "ПСЖ"
Напомним, 1 октября "ПСЖ" в гостях потерпел поражение от "Арсенала", Доннарумма пропустил два гола в первом тайме. Российский вратарь парижан Матвей Сафонов остался в запасе.

- Намечается такой процесс конкуренции, который складывается в пользу Матвея. Вчерашний матч Доннаруммы был неудачным. Он упрочил позицию Матвея в "ПСЖ", но одна игра пока еще ничего не дает, - цитирует Кафанова "ВсеПроСпорт".

Напомним, 25-летний Сафонов пополнил состав французского клуба в летнее межсезонье, перейдя из "Краснодара" за 20 миллионов евро.

На счету российского голкипера три игры за "ПСЖ", в которых он пропустил два мяча. Контракт Сафонова с парижанами действует до лета 2029 года.

Виталий Кафанов Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов ПСЖ
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