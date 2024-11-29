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Гладилин: Сафонову будет непросто вытеснить Доннарумму

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Бывший футболист Валерий Гладилин высказался о шансах российского вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова стать первым номером в клубе.
Фото: ФК "ПСЖ"
- Доннарумма в рассвете сил, его вытеснить не так просто, у него большой потенциал. Я пока не вижу того, что Сафонов вытесняет его. Пока тренер даёт возможность проявлять себя это хорошо, значит он верит в него, - цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

Напомним, на этой неделе Сафонов защищал ворота парижан в матче Лиги чемпионов с "Баварией", который завершился победой немецкого клуба с минимальным счетом 1:0.

Сафонов пополнил состав "ПСЖ" летом этого года из "Краснодара". 25-летний голкипер выходил на поле в составе французского гранда в шести матчах во всех турнирах и пропустил три мяча. В трех встречах футболист сохранил ворота "сухими".

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