- Существует мнение, что "ПСЖ" в сегодняшнем составе — лучший "ПСЖ" за всю историю. "Ливерпулю" было непросто, тем более парижане играли дома. Но случилось несправедливое футбольное ограбление. 27 ударов против двух, а результат не в пользу "ПСЖ" — вот так бывает. Футбол непредсказуем.
Первый матч между "Пари Сен-Жермен" и "Ливерпулем" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоялся вчера, 5 марта. Поединок проходил на стадионе "Парк де Пренс" в Париже и завершился победой английской команды со счетом 1:0. Победный для гостей гол забил хавбек Харви Эллиотт на 87-й минуте. Минутой ранее он вышел на замену вместо вингера Мохамеда Салаха.
Отметим, парижане нанесли 28 ударов в сторону ворот голкипера ливерпульцев Алисона Бекера, 9 из которых угодили в створ. Англичане дважды пробили по воротам французов и один раз попали в створ.
Источник: "Чемпионат"
"Случилось несправедливое футбольное ограбление". Погребняк - о победе "Ливерпуля" над "ПСЖ"
Экс-игрок сборной России Павел Погребняк прокомментировал результат матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Ливерпулем" (0:1).
Фото: Getty Images