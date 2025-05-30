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Колыванов: дай бог, чтобы Сафонов выиграл Лигу чемпионов

Бывший нападающий "Болоньи" Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги Чемпионов УЕФА.
Фото: ФК "ПСЖ"
- Дай бог, чтобы Сафонов выиграл Лигу чемпионов. "Интер" — опытная команда, там много футболистов старше 30 лет. Обычно финалы получаются не столь яркими — каждый боится допустить ошибку, - сказал Колыванов "Чемпионату".

Напомним, финальный матч Лиги Чемпионов УЕФА между "ПСЖ" и "Интером" состоится 31 мая в 22:00 по московскому времени на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене. Российский вратарь Матвей Сафонов попал в заявку парижан.

Напомним, Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

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