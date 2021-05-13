Экс-сотрудник сборной России на ЧМ-2018 рассказал, как команда отреагировала на вылет в четвертьфинале от Хорватии

Тележурналист Мурад Латипов, работавший в техническом персонале сборной России на ЧМ-2018, рассказал о происходившем в раздевалке после поражения по пенальти от Хорватии в 1/4 финала.
Фото: Reuters
– Что было после Хорватии в раздевалке? Тишина. Абсолютная. Станислав Саламович перед входом в раздевалку каждому футболисту жал руку и обнимал. Слушай, несмотря на всю его эмоциональность, он скуп на такого рода эмоции. Черчесов благодарил пацанов за то, что они сделали. За все эти 52 дня. Потом встал Федя, начал извиняться. Никогда не забуду слова Акинфеева: "Так, стоп. Мы команда. Выигрывает команда, проигрывает команда. Извиняться не надо. И в разговоре с прессой извиняться не надо", - цитирует Латипова Eurosport.

На Чемпионате мира-2018 после уверенного выхода из группы со второго места с 6 очками и победы по пенальти над сборной Испании в 1/8 финала в четвертьфинале сборная России встретилась с командой Хорватии. Основное время игры закончилось со счетом 1:1 - на гол полузащитника Дениса Черышева ответил нападающий Андрей Крамарич. В дополнительное время Хорватия вышла вперед благодаря голу защитника Домагоя Виды, но за 5 минут до конца дополнительного времени защитник Марио Фернандес с подачи хавбека Алана Дзагоева сравнял счет, матч завершился с результатом 2:2. Серия пенальти принесла путевку в полуфинал сборной Хорватии, свои удары не смогли реализовать Фернандес и нападающий Федор Смолов.

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Теги: Сборная России Черчесов Смолов Акинфеев
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