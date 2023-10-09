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Саудовской Аравии официально подала заявку на проведение чемпионата мира 2034 года

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Федерация футбола Саудовской Аравии подала заявку на проведение мундиаля в 2034 году.
Фото: Getty Images
Федерация футбола Саудовской Аравии официально подала заявку на проведение ЧМ-2034, сообщает пресс-служба организации. Хозяева мундиаля будут утверждены на отдельном конгрессе международной федерации футбольных ассоциаций, который состоится весной, в мае 2024 года. Отметим, что более 70 ассоциаций-членов ФИФА со всех континентов уже публично заявили о своей поддержке Саудовской Аравии.

Последний чемпионат мира проходил в декабре 2022 года в Катаре, победителем турнира стала национальная сборная Аргентины. Напомним, эта победа стала для аргентинцев третьей на мундиалях. Ранее одна из самых титулованных мировых футбольных сборных выигрывала ЧМ-1978 и ЧМ-1986.


Саудовская Аравия Чемпионат Мира
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