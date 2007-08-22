19:30 "Динамо" – "Рубин" 1:1 (2 тайм)

Чемпионат России



2 тур



Стадион: Арена Химки (Химки, Россия)



"Динамо" – "Рубин" 1:1

Гол: Черных, 16 - Полоз, 53



59' Шуньич выиграл борьбу на левом фланге, но мяч вернулся под контроль казанцев. Пытаются москвичи прибавить в активности.



58' Стандарт в исполнении москвичей. Последовал удар Панченко из-за пределов штрафной - мяч прошел выше.



57' Еще одна попытка провести атаку в исполнении "Рубина" завершается свистком. Офсайд фиксирует рефери.



56' ГООООООООООООООООООООООООООООЛЛ 1:1! Дмитрий Полоз! Перепас на правом фланге, прострел в центр штрафной на ход Полоза, тот немного подработал снаряд и пробил низом в левый угол.



54' Главный тренер "Динамо" на повышенных тонах разговаривал с резервным арбитром встречи. По мнению "рулевого" хозяев рефери не видит нарушений.



53' Пока без ворот действуют коллективы. Нет какого-либо преимущества со стороны одной из команд.



52' Мяч под контролем казанского клуба, перепас через правый край, перевод на левый фланг и заброс далеко вперед.



51' Соу самостоятельно поднялся с покрытие и покинул пределы поля прихрамывая. Возобновилась встреча борьбой в центре.



50' Остановка в игре. Нарушение правил на игроке "Динамо" и он на газоне. Появились представители медицинского штаба.



49' В перерыве произошла одна замена. Вместо Уремовича на поле появился Сорокин. Активно начали тайм команды.



48' Корнер в исполнении москвичей. Подача на ближнюю штангу от Панченко. Мяч вылетает в поле и Жоаозиньо добивает мимо цели.



47' Атака по центру в исполнении "Динамо". Удар с правого края в исполнении Черных, Джанаев справляется с угрозой.



46' Стартовал второй тайм. Продолжим наблюдать за игрой!





45+3' Звучит свисток на перерыв!



45+2' Борьба в центре поля, попытка гостей провести последнюю атаку, не удается им прорваться по центру и нужно отступить.



45+1' Панченко получает карточку за фол на чужой половине поля. Пошло добавленное время. Ни кто ни куда не спешит.



45' Дальний удар в исполнении Руслана Камболова, последовал рикошет от Соу и мяч уходит за лицевую линию. Корнер. Подача Коновалова на ближнюю, мяч выбивается Шуньичем в поле.



44' Бухаров забрасывает по правому флангу, не точно и мяч достается сопернику. Веерный ответ москвичей не проходит.



43' Звучит свисток. Очередное нарушение правил, на сей раз Луценко был не прав на чужой половине. Упали скорости.



42' Очень много ошибок в переводах в последние минуты встречи. Оживление болельщиков на трибунах в концовке тайма.



41' Мяч на правом фланге атаки "Рубина", заброс по левом флангу не прошел, контратака "Динамо".



40' Цаллагов на левом краю, подключение партнеров, вход в штрафную и удар Жоаозиньо с острого угла не точен.



39' Свисток. Шуньич оказался на газоне после столкновения со своим голкипером. Не потребовалась помощь со стороны медиков.



38' Заброс по левому флангу далеко вперед на Байрамяна, подача на дальнюю штангу и мяч выбивается защитниками в поле.



37' Соу с мячом на правом краю, перевод в центр и стык. Рефери не решается прервать игры. Болельщики свистят.



36' Мяч под контролем футболистов "Рубина", старт атаки со своей половины поля парируется соперником.



34' Карточка достается Самба за жесткость. Он также получил повреждение, но менее серьезное чем соперник.



33' Пока ни чего опасного на поле не происходит. Козлов вводит мяч из-за боковой линии, Соу протащил снаряд по правому флангу, срубая всех по ходу движения.



32' Подача Хольмена со своей половины далеко вперед на чужую половину, но не точно. Ответ "Рубина".



31' Корнер в исполнении москвичей. Следует подача на дальнюю штангу, а удара нет. Мяч остается у игроков в белой форме.



30' Следует веерная контратака. Удар Жоаозиньо из-за пределов штрафной зоны блокируется, снаряд уходит за пределы поля.



29' Корнер в исполнении гостей под свист трибун. Следует подача Байрамяна на ближнюю штангу и не дали пробить Могилевецу.



28' Позиционная атака "Рубина". Заброс с правого фланга в штрафную зону столичного клуба, мяч в руках Шунина.



27' Мяч остается под контролем казанцев. Перепас на чужой половине, ответный высокий прессинг со стороны "Динамо".



26' Очередной перехват мяча хозяевами. Прострел Луценко с правого фланга блокирует Уремович. Цаллагов блокирует вторую волны с прорывом в штрафную.



24' Ответный заброс под штрафную зону москвичей, мяч до Полоза не дошел. Заброс в штрафную казанцев и Джанаев выбивает мяч в аут.



23' Немного успокоилась игра. Мяч вновь под контролем москвичей, борьба на левом краю поля и следует перехват.



22' Перехват мяча хозяевами в центральной зоне. Перевод мяча на правый фланг атаки, вновь достаточно широко действуют игроки в белом.



21' Наступление казанцев по правому флангу, впереди все перекрыто и следует перепас центральных защитников.



20' Сердар вынужден был покинуть покрытие. Бухаров сменил травмированного партнера. Стандарт у казанцев с опасной дистанции не вышел.



19' Азмун получил по ногам вблизи от чужой штрафной зоны и находится на покрытии, рефери не стал доставать карточку.



18' ГООООООООООООООООООЛЛ! Черных! Подача с правого фланга по диагонали на левый край от Хольмена на Жоаозиньо. Прострел на дальнюю штангу точно на ход Федора, который расстрелял пустой створ.



17' Еще одна попытка хозяев поля расположиться на чужой половине. Появился высокий прессинг со стороны казанцев. Заброс Рыоква из центра, вход в штрафную Луценко и навес по диагонали назад замыкал Жоаозиньо. Штанга!



16' Навес с правого фланга в исполнении казанцев на дальнюю штангу, но там ни кого из игроков в темных цветах не было.



14' Хольмен навесил с правого фланга в чужую штрафную зону, следует перехват. Наступление левым краем в исполнении москвичей было менее опасным.



13' Стартовый натиск хозяев поля завершается без остроты. Несколько выравнялась игра на втором десятке минут игрового времени.



12' Следует прямой удар над стенкой в исполнении Руслана Камболова. Мяч ушел над перекладиной владений "Динамо".



11' Еще одна остановка в игре. Нарушение правил со стороны столичного клуба. Мяч по центру, в 35-и метрах от ворот Шунина.



10' Байрамян получает по ногам от Морозова, не первый раз Григорий жестко действует с соперниками в отборе.



9' На трибунах достаточно много свободных мест. Между тем отбились футболисты казанского клуба, контратака не идет.



8' Корнер в исполнении москвичей. Следует подача с правого фланга на ближнюю штангу и мяч выбивается защитниками в поле.



7' Борьба в центре поля, едва не ошибся крайний защитник казанского клуба, мяч перешел под конторь Джанаева.



6' Позиционная атака в исполнении "Динамо". Перепас на чужой половине, впереди все перекрыто и действуют хозяева широко.



4' Наступление левым краем в исполнении хозяев, нарушение правил со стороны Морозова на Цаллагове, последний на газоне.



3' Мяч под контролем игроков столичной команды и они пытаются выбраться со своей половины. Пока все без опасных моментов.



2' Футболисты "Динамо" сегодня в белой игровой форме, а их соперник в "зелено-бордовых" цветах.



1' Прозвучал стартовый свисток. Матч начался!

: Шунин, Козлов, Морозов, Рыков, Шуньич, Хольмен, Соу, Жоаозиньо, Черных, Луценко, Панченко: Джанаев, Навас, Уремович (Сорокин, 46), Чико, Цаллагов, Байрамян, Руслан Камболов, Могилевец, Коновалов, Азмун (Бухаров, 20), ПолозСоу, 34, Панченко, 45+1