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МатчиТаблицаНовости2020/21
Арсенал Тула
0 - 3
ЛокомотивЗавершен
Рубин
2 - 1
ЗенитЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2020/21
Челси
2 - 0
ЭвертонЗавершен
Вест Хэм
1 - 0
Лидс1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2020/21
Бетис
0 - 2
Алавес1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2020/21
Интер
0 - 0
АталантаПерерыв

Кубок Франции

Новости
Ницца
0 - 1
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