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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
1 - 0 1 0
СпартакПерерыв
П1 1.7X 3.75П2 5.3

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бёрнли
22:00
Манчестер СитиНе начат
П1 9X 5.4П2 1.36

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
20:30
Райо ВальеканоНе начат
П1 2.65X 3.25П2 2.9
Севилья
23:00
ВаленсияНе начат
П1 2.05X 3.4П2 4

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ницца
22:00
ЛилльНе начат
П1 2.5X 3.45П2 2.9
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Монпелье - Гавр. 13 августа 2023 16:00

Лига Ставок Кто победит? 
Монпелье1.93 Ничья 3.6Гавр4.3
Чемпионат Франции

1 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Монпелье Гавр Чемпионат Франции

     
        
        





        

            
                
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