Нижний Новгород - Ахмат. 14 августа 2023 19:30

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2022/23
Локомотив
1 - 1
1
1
Крылья Советов
Завершен
Оренбург
0 - 0
0
0
Краснодар
1 тайм
Ростов
20:00
Рубин
Не начат
П1
2.15
X
3.4
П2
3.65
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Ленинградец
0 - 1
0
1
Шинник
Завершен
Химки
1 - 0
1
0
Родина
2 тайм
П1
1.36
X
4.1
П2
11
Кубань
18:30
Сокол
Не начат
П1
2.14
X
3.45
П2
3.4
Черноморец
19:30
Арсенал Тула
Не начат
П1
2
X
3.5
П2
3.8
Английская премьер-лига
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2022/23
Арсенал
2 - 1
2
1
Ноттингем
Завершен
Брайтон
1 - 0
1
0
Лутон Таун
2 тайм
П1
1.12
X
8.6
П2
36
Эвертон
0 - 0
0
0
Фулхэм
2 тайм
П1
2.38
X
2.46
П2
4.7
Борнмут
0 - 0
0
0
Вест Хэм
2 тайм
П1
3.3
X
2.46
П2
3
Шеффилд Юнайтед
0 - 0
0
0
Кристал Пэлас
2 тайм
П1
5
X
2.3
П2
2.46
Ньюкасл
19:30
Астон Вилла
Не начат
П1
1.69
X
4.2
П2
5
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Реал Сосьедад
0 - 0
0
0
Жирона
1 тайм
Лас-Пальмас
20:30
Мальорка
Не начат
П1
2.6
X
2.95
П2
3.3
Атлетик
22:30
Реал Мадрид
Не начат
П1
3.1
X
3.5
П2
2.36
Чемпионат Франции. Лига 1
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Марсель
0 - 0
0
0
Реймс
1 тайм
П1
2
X
3.65
П2
3.8
ПСЖ
22:00
Лорьян
Не начат
П1
1.41
X
5
П2
8.2
Суперкубок Германии
Бавария
21:45
РБ Лейпциг
Не начат
П1
1.6
X
4.8
П2
5.6
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Урал
3 - 2
3
2
Спартак
Завершен
Английская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Бёрнли
0 - 3
0
3
Манчестер Сити
Завершен
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Альмерия
0 - 2
0
2
Райо Вальекано
Завершен
Севилья
1 - 2
1
2
Валенсия
Завершен
Чемпионат Франции. Лига 1
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Ницца
1 - 1
1
1
Лилль
Завершен
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Динамо
15:00
Балтика
Не начат
П1
1.68
X
4.2
П2
5
Зенит
17:30
Факел
Не начат
П1
1.37
X
5.2
П2
9
ЦСКА
20:00
Сочи
Не начат
П1
1.6
X
4.25
П2
6
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
СКА-Хабаровск
10:00
Акрон
Не начат
П1
2.6
X
3.25
П2
2.75
Енисей
14:00
Нефтехимик
Не начат
П1
2.36
X
3.35
П2
3.05
КАМАЗ
17:00
Тюмень
Не начат
П1
2.37
X
3.3
П2
3.05
Волгарь
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Динамо Мх
Не начат
П1
2.75
X
3.1
П2
2.75
Английская премьер-лига
Матчи
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2022/23
Брентфорд
16:00
Тоттенхэм
Не начат
П1
2.7
X
3.65
П2
2.6
Челси
18:30
Ливерпуль
Не начат
П1
2.8
X
3.75
П2
2.48
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Сельта
18:00
Осасуна
Не начат
П1
2.18
X
3.25
П2
3.8
Вильярреал
20:30
Бетис
Не начат
П1
1.87
X
3.85
П2
4.2
Хетафе
22:30
Барселона
Не начат
П1
6.6
X
4.1
П2
1.58
Чемпионат Франции. Лига 1
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Брест
14:00
Ланс
Не начат
П1
3.9
X
3.55
П2
2.04
Нант
16:00
Тулуза
Не начат
П1
2.6
X
3.45
П2
2.8
Монпелье
16:00
Гавр
Не начат
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2.02
X
3.5
П2
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16:00
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18:05
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Нижний Новгород
Факел
Нижний Новгород - Ахмат. 14 августа 2023 19:30
онлайн
Лига Ставок
Кто победит?
Нижний Новгород
2.7
Ничья
3.25
Ахмат
2.85
Чемпионат России
4 тур
Стадион:
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
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