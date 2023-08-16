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Рубин - Крылья Советов. 18 августа 2023 19:30

Лига Ставок Кто победит? 
Рубин2.6 Ничья 3.5Крылья Советов2.75
Чемпионат России

5 тур
Стадион: Ак Барс Арена
Казань, Россия

          	 
    
            
        
        

		

        
Рубин Крылья Советов Чемпионат России ПЛ

     
        
        





        

            
                
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