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Динамо - ЦСКА. 19 августа 2023 15:00

Лига Ставок Кто победит? 
Динамо2.8 Ничья 3.7ЦСКА2.55
Чемпионат России

5 тур
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яш
Москва, Россия

          	 
    
            
        
        

		

        
Динамо ЦСКА Чемпионат России ПЛ

     
        
        





        

            
                
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