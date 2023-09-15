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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Динамо
1 - 0 1 0
Нижний Новгород2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Райо Вальекано
22:00
АлавесНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бавария
21:30
БайерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
ПСЖ
22:00
НиццаНе начат

Вильярреал - Альмерия. 17 сентября 2023 17:15

Чемпионат Испании

5 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Вильярреал Альмерия Чемпионат Испании

     
        
        





        

            
                
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