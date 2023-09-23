Факел - Рубин. 25 сентября 2023 19:00

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"Барселона" одержала волевую победу над "Сельтой", уступая к 81-й минуте со счетом 0:2
1
Гол Бонгонда принес "Спартаку" победу в матче 9-го тура РПЛ с "Динамо"
52
"Спартак" заменил Селихова в перерыве матча 9-го тура РПЛ с "Динамо"
1
"Спартак" выигрывает у "Динамо" со счетом 1:0 после первого тайма в матче 9-го тура РПЛ
4
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2022/23
Крылья Советов
2 - 1
2
1
Сочи
Завершен
Балтика
1 - 0
1
0
Ахмат
Завершен
Спартак
1 - 0
1
0
Динамо
Завершен
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2022/23
Енисей
3 - 1
3
1
Черноморец
Завершен
Динамо Мх
2 - 0
2
0
Сокол
Завершен
Кубань
1 - 1
1
1
Тюмень
Завершен
Алания
2 - 1
2
1
СКА-Хабаровск
Завершен
Волгарь
1 - 1
1
1
Арсенал Тула
Завершен
Химки
2 - 1
2
1
Ленинградец
Завершен
Акрон
0 - 0
0
0
Нефтехимик
Завершен
Родина
1 - 4
1
4
Шинник
Завершен
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2022/23
Манчестер Сити
2 - 0
2
0
Ноттингем Форест
Завершен
Лутон Таун
1 - 1
1
1
Вулверхэмптон
Завершен
Кристал Пэлас
0 - 0
0
0
Фулхэм
Завершен
Брентфорд
1 - 3
1
3
Эвертон
Завершен
Бёрнли
0 - 1
0
1
Манчестер Юнайтед
Завершен
Чемпионат Испании. Примера
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2022/23
Жирона
5 - 3
5
3
Мальорка
Завершен
Осасуна
0 - 0
0
0
Севилья
Завершен
Барселона
3 - 2
3
2
Сельта
Завершен
Альмерия
2 - 2
2
2
Валенсия
Завершен
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2022/23
Милан
1 - 0
1
0
Верона
Завершен
Сассуоло
4 - 2
4
2
Ювентус
Завершен
Лацио
1 - 1
1
1
Монца
Завершен
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
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2022/23
Аугсбург
2 - 1
2
1
Майнц
Завершен
Боруссия Д
1 - 0
1
0
Вольфсбург
Завершен
Унион
0 - 2
0
2
Хоффенхайм
Завершен
Бавария
7 - 0
7
0
Бохум
Завершен
Боруссия М
0 - 1
0
1
РБ Лейпциг
Завершен
Вердер
2 - 1
2
1
Кёльн
Завершен
Чемпионат Франции. Лига 1
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2022/23
Нант
5 - 3
5
3
Лорьян
Завершен
Брест
1 - 0
1
0
Лион
Завершен
Первая лига
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2022/23
КАМАЗ
1 - 0
1
0
Торпедо
Завершен
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2022/23
Алавес
0 - 2
0
2
Атлетик
Завершен
Чемпионат Италии. Серия А
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2022/23
Салернитана
1 - 1
1
1
Фрозиноне
Завершен
Лечче
1 - 0
1
0
Дженоа
Завершен
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
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2022/23
Штутгарт
3 - 1
3
1
Дармштадт
Завершен
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2022/23
Монако
0 - 1
0
1
Ницца
Завершен
Российская премьер-лига
Матчи
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2022/23
Нижний Новгород
14:00
Оренбург
Не начат
Зенит
16:30
Локомотив
Не начат
Краснодар
19:00
Урал
Не начат
Ростов
19:00
ЦСКА
Не начат
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2022/23
Арсенал
16:00
Тоттенхэм
Не начат
Ливерпуль
16:00
Вест Хэм
Не начат
Челси
16:00
Астон Вилла
Не начат
Брайтон
16:00
Борнмут
Не начат
Шеффилд
18:30
Ньюкасл
Не начат
Чемпионат Испании. Примера
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2022/23
Реал Сосьедад
15:00
Хетафе
Не начат
Райо Вальекано
17:15
Вильярреал
Не начат
Лас-Пальмас
19:30
Гранада
Не начат
Бетис
19:30
Кадис
Не начат
Атлетико
22:00
Реал Мадрид
Не начат
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
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Новости
2022/23
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13:30
Интер
Не начат
Удинезе
16:00
Фиорентина
Не начат
Аталанта
16:00
Кальяри
Не начат
Болонья
19:00
Наполи
Не начат
Торино
21:45
Рома
Не начат
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Байер
16:30
Хайденхайм
Не начат
Айнтрахт
18:30
Фрайбург
Не начат
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Мец
14:00
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Не начат
Гавр
16:00
Клермон
Не начат
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Зенит
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ЦСКА
Локомотив
Нижний Новгород
Ахмат
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Факел
Факел - Рубин. 25 сентября 2023 19:00
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