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Российская премьер-лига

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Факел
0 - 1 0 1
РубинЗавершен

Кадис - Райо Вальекано. 27 сентября 2023 22:30

Чемпионат Испании

7 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Кадис Райо Вальекано Чемпионат Испании

     
        
        





        

            
                
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