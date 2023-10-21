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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
1 - 2 1 2
ФакелЗавершен
Рубин
0 - 0 0 0
ЦСКАЗавершен
Локомотив
0 - 0 0 0
ДинамоЗавершен
Балтика
2 - 2 2 2
КраснодарЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
2 - 0 2 0
ЭвертонЗавершен
Манчестер Сити
2 - 1 2 1
Брайтон энд ХоувЗавершен
Брентфорд
3 - 0 3 0
БёрнлиЗавершен
Ноттингем Форест
2 - 2 2 2
Лутон ТаунЗавершен
Ньюкасл Юнайтед
4 - 0 4 0
Кристал ПэласЗавершен
Борнмут
1 - 2 1 2
ВулверхэмптонЗавершен
Челси
2 - 2 2 2
АрсеналЗавершен
Шеффилд Юнайтед
1 - 1 1 1
Манчестер Юнайтед2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
1 - 0 1 0
МальоркаЗавершен
Хетафе
1 - 1 1 1
БетисЗавершен
Севилья
1 - 1 1 1
Реал МадридЗавершен
Сельта
0 - 1 0 1
Атлетико2 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Верона
1 - 3 1 3
НаполиЗавершен
Торино
0 - 3 0 3
ИнтерЗавершен
Сассуоло
0 - 2 0 2
Лацио2 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дармштадт
1 - 3 1 3
РБ ЛейпцигЗавершен
Фрайбург
2 - 1 2 1
БохумЗавершен
Вольфсбург
1 - 2 1 2
БайерЗавершен
Хоффенхайм
1 - 3 1 3
АйнтрахтЗавершен
Унион
0 - 3 0 3
ШтутгартЗавершен
Майнц
1 - 3 1 3
БаварияЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
ПСЖ
3 - 0 3 0
СтрасбурЗавершен
Ницца
0 - 0 0 0
Марсель2 тайм

Монако - Мец. 22 октября 2023 18:05

Чемпионат Франции

9 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Монако Мец Чемпионат Франции

     
        
        





        

            
                
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