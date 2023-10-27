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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Рубин
1 - 0 1 0
БалтикаЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алания
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
22:00
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
22:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дженоа
21:45
СалернитанаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бохум
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Клермон
22:00
НиццаНе начат

Барселона - Реал Мадрид. 28 октября 2023 17:15

Чемпионат Испании

11 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Барселона Реал Мадрид Чемпионат Испании

     
        
        





        

            
                
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