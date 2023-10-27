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Гол Вады на 88-й минуте принес "Рубину" победу над "Балтикой" в матче 13-го тура РПЛ
1
Мажич провел семинар по трактовкам правил с "Крыльями Советов"
Митрофанов: запрет от ФИФА на соревнования действует во всём мире. Если выйти из УЕФА, автоматически он не отменяется
8
Митрофанов: есть сценарий исключения РФС из состава членов ФИФА. Все варианты реагирования были составлены
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Чумич, Фамейе и Ранджелович - в основе "Рубина" на матч 13 тура РПЛ с "Балтикой"
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Кадис - Севилья. 28 октября 2023 22:00
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