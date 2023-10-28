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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Факел
2 - 0 2 0
СпартакЗавершен
Крылья Советов
1 - 1 1 1
ОренбургЗавершен
Ростов
1 - 0 1 0
ЛокомотивЗавершен
Зенит
2 - 1 2 1
Ахмат2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
2 - 1 2 1
ЛенинградецЗавершен
Енисей
2 - 0 2 0
КАМАЗЗавершен
Сокол
0 - 1 0 1
АкронЗавершен
Волгарь
0 - 4 0 4
РодинаЗавершен
Шинник
1 - 1 1 1
ТорпедоЗавершен
Кубань
2 - 2 2 2
ЧерноморецЗавершен
Нефтехимик
0 - 2 0 2
ТюменьЗавершен
Химки
1 - 0 1 0
Динамо МхЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
0 - 2 0 2
БрентфордЗавершен
Арсенал
5 - 0 5 0
Шеффилд ЮнайтедЗавершен
Борнмут
2 - 1 2 1
БёрнлиЗавершен
Вулверхэмптон
1 - 1 1 1
Ньюкасл Юнайтед1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
1 - 2 1 2
Лас-ПальмасЗавершен
Барселона
1 - 2 1 2
Реал МадридЗавершен
Мальорка
0 - 0 0 0
Хетафе1 тайм
Кадис
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
1 - 1 1 1
БолоньяЗавершен
Лечче
0 - 1 0 1
Торино2 тайм
Ювентус
21:45
ВеронаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Штутгарт
2 - 3 2 3
ХоффенхаймЗавершен
Боруссия М
2 - 1 2 1
ХайденхаймЗавершен
Вердер
2 - 0 2 0
УнионЗавершен
Аугсбург
3 - 2 3 2
ВольфсбургЗавершен
Бавария
8 - 0 8 0
ДармштадтЗавершен
РБ Лейпциг
2 - 0 2 0
Кельн1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реймс
1 - 0 1 0
ЛорьянЗавершен
Ланс
22:00
НантНе начат

Наполи - Милан. 29 октября 2023 22:45 


             
 Чемпионат Италии

10 тур
   
        

        
          	 
    
            
        
        

		

        
Наполи Милан Чемпионат Италии

     
        
        





        

            
                
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