Манчестер Сити - РБ Лейпциг. 28 ноября 2023 23:00

Новости
Главные
Все
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости
Матчи
РПЛ 2023/24
Таблица
Календарь
Предстоящие
Прошедшие
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости
Матчи
Первая лига 2023/24
Таблица
Календарь
Предстоящие
Прошедшие
Сборная России
Трансферы
Россия
Европа
Матч-центр
Прогнозы
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости
Матчи
Лига
Европы
Лига Европы
Новости
Матчи
Англия
Премьер-лига
Новости
Таблица
Календарь
Испания
Ла Лига
Новости
Таблица
Календарь
Италия
Серия А
Новости
Таблица
Календарь
Франция
Лига 1
Новости
Таблица
Календарь
Германия
Бундеслига
Новости
Таблица
Календарь
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
"Рубин" выиграл у "Факела", одержав четвертую "сухую" победу в РПЛ подряд
5
Медведев и Комличенко начнут в стартовом составе "Ростова" матч 16-го тура РПЛ против "Пари НН"
1
Удаленный форвард "Краснодара" Кордоба пытался попасть в судейскую после матча с "Уралом"
8
"Зенит", поднявшийся на первое место в РПЛ, отреагировал на поражение "Краснодара" смеющимся эмодзи
26
"Краснодар" проиграл "Уралу". "Зенит" — единоличный лидер в РПЛ
43
Ещё
Матчи
62
Скрыть
Сегодня (26)
Завтра (6)
Вчера (30)
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Оренбург
1 - 1
1
1
Ахмат
Завершен
Урал
3 - 1
3
1
Краснодар
Завершен
Рубин
1 - 0
1
0
Факел
Завершен
Ростов
0 - 0
0
0
Нижний Новгород
1 тайм
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Родина
2 - 1
2
1
Енисей
Завершен
Черноморец
0 - 1
0
1
Нефтехимик
Завершен
Химки
0 - 0
0
0
СКА-Хабаровск
1 тайм
Английская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Тоттенхэм
1 - 2
1
2
Астон Вилла
Завершен
Эвертон
19:30
Манчестер Юнайтед
Не начат
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Вильярреал
3 - 1
3
1
Осасуна
Завершен
Реал Сосьедад
2 - 0
2
0
Севилья
1 тайм
Кадис
20:30
Реал Мадрид
Не начат
Бетис
23:00
Лас-Пальмас
Не начат
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Кальяри
1 - 1
1
1
Монца
Завершен
Эмполи
3 - 4
3
4
Сассуоло
Завершен
Фрозиноне
2 - 1
2
1
Дженоа
Завершен
Рома
20:00
Удинезе
Не начат
Ювентус
22:45
Интер
Не начат
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Хайденхайм
0 - 0
0
0
Бохум
2 тайм
Хоффенхайм
19:30
Майнц
Не начат
Чемпионат Франции. Лига 1
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Ницца
1 - 0
1
0
Тулуза
Завершен
Лорьян
2 - 3
2
3
Мец
Завершен
Монпелье
1 - 3
1
3
Брест
Завершен
Нант
0 - 0
0
0
Гавр
Завершен
Ренн
1 - 0
1
0
Реймс
1 тайм
Лион
22:45
Лилль
Не начат
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Крылья Советов
3 - 3
3
3
Локомотив
Завершен
Зенит
3 - 0
3
0
Сочи
Завершен
ЦСКА
2 - 3
2
3
Динамо
Завершен
Балтика
0 - 2
0
2
Спартак
Завершен
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Сокол
1 - 3
1
3
Кубань
Завершен
Ленинградец
1 - 0
1
0
Тюмень
Завершен
Волгарь
0 - 0
0
0
Шинник
Завершен
Арсенал Тула
2 - 0
2
0
КАМАЗ
Завершен
Английская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Манчестер Сити
1 - 1
1
1
Ливерпуль
Завершен
Бёрнли
1 - 2
1
2
Вест Хэм Юнайтед
Завершен
Шеффилд Юнайтед
1 - 3
1
3
Борнмут
Завершен
Ноттингем Форест
2 - 3
2
3
Брайтон энд Хоув
Завершен
Ньюкасл Юнайтед
4 - 1
4
1
Челси
Завершен
Лутон Таун
2 - 1
2
1
Кристал Пэлас
Завершен
Брентфорд
0 - 1
0
1
Арсенал
Завершен
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Райо Вальекано
1 - 1
1
1
Барселона
Завершен
Валенсия
0 - 0
0
0
Сельта
Завершен
Хетафе
2 - 1
2
1
Альмерия
Завершен
Атлетико
1 - 0
1
0
Мальорка
Завершен
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Салернитана
2 - 1
2
1
Лацио
Завершен
Аталанта
1 - 2
1
2
Наполи
Завершен
Милан
1 - 0
1
0
Фиорентина
Завершен
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Вердер
0 - 3
0
3
Байер
Завершен
Боруссия Д
4 - 2
4
2
Боруссия М
Завершен
Вольфсбург
2 - 1
2
1
РБ Лейпциг
Завершен
Унион
1 - 1
1
1
Аугсбург
Завершен
Фрайбург
1 - 1
1
1
Дармштадт
Завершен
Айнтрахт
1 - 2
1
2
Штутгарт
Завершен
Чемпионат Франции. Лига 1
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Клермон
0 - 3
0
3
Ланс
Завершен
Страсбур
1 - 1
1
1
Марсель
Завершен
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Динамо Мх
17:00
Торпедо
Не начат
Алания
19:30
Акрон
Не начат
Английская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Фулхэм
23:00
Вулверхэмптон
Не начат
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Жирона
23:00
Атлетик
Не начат
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Верона
20:30
Лечче
Не начат
Болонья
22:45
Торино
Не начат
Англия
АПЛ
2023/24
Англия: АПЛ 2023/24
Германия: Бундеслига 1 2023/24
Россия: РПЛ 2023/24
Испания: Ла Лига 2023/24
Италия: Серия А 2023/24
Франция: Лига 1 2023/24
Россия: Первая Лига 2023/24
Арсенал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Астон Вилла
Ньюкасл
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
Челси
Брентфорд
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
Эвертон
Ноттингем Форест
Фулхэм
Борнмут
Лутон
Шеффилд Юнайтед
Бернли
Манчестер Сити - РБ Лейпциг. 28 ноября 2023 23:00
онлайн
Лига чемпионов
5 тур
Чтобы участвовать в прогнозах
Зарегистрируйтесь
, либо
войдите
на сайт
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Дзене
. Все главные и интересные новости тут
Яндекс.Дзен
Яндекс.Новости
Телеграм
Манчестер Сити
РБ Лейпциг
Лига чемпионов
Нашли ошибку в статье?