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Состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2024 в Германии
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“Крылья Советов” обыграли “Сочи” и поднялись на третье место в таблице РПЛ
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УЕФА не допустил сборную России до участия в Лиге наций-2024/25
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Вест Хэм Юнайтед - Кристал Пэлас. 3 декабря 2023 17:00
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