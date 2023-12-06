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Вильярреал
23:00
Маккаби ХайфаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фулхэм
22:30
Ноттингем ФорестНе начат
Кристал Пэлас
22:30
БорнмутНе начат
Шеффилд Юнайтед
22:30
ЛиверпульНе начат
Брайтон энд Хоув Альбион
22:30
БрентфордНе начат
Манчестер Юнайтед
23:15
ЧелсиНе начат
Астон Вилла
23:15
Манчестер СитиНе начат

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МатчиТаблицаНовости2022/23
Марсель
23:00
ЛионНе начат

Эвертон - Ньюкасл Юнайтед. 7 декабря 2023 22:30

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 Чемпионат Англии

15 тур
   
        

        
        
        	

	



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Эвертон Ньюкасл Юнайтед Чемпионат Англии

     
        
        





        

            
                
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