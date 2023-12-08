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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Локомотив
2 - 0 2 0
УралЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ювентус
22:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хоффенхайм
22:30
БохумНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монпелье
23:00
ЛансНе начат

Краснодар - ЦСКА. 10 декабря 2023 19:45

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Чемпионат России

18 тур
   
        

        
        
        	

	



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Краснодар ЦСКА Чемпионат России ПЛ

     
        
        





        

            
                
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