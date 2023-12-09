Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Спартак
3 - 0 3 0
Крылья СоветовЗавершен
Ахмат
0 - 0 0 0
РостовЗавершен
Зенит
1 - 0 1 0
Нижний Новгород1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
1 - 2 1 2
ЛиверпульЗавершен
Шеффилд
1 - 0 1 0
БрентфордЗавершен
Вулверхэмптон
1 - 1 1 1
Ноттингем ФорестЗавершен
Брайтон
1 - 1 1 1
БёрнлиЗавершен
Манчестер Юнайтед
0 - 3 0 3
БорнмутЗавершен
Астон Вилла
20:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алавес
0 - 1 0 1
Лас-ПальмасЗавершен
Бетис
1 - 1 1 1
Реал МадридЗавершен
Вильярреал
20:30
Реал СосьедадНе начат
Мальорка
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Верона
1 - 1 1 1
ЛациоЗавершен
Аталанта
0 - 0 0 0
Милан1 тайм
Интер
22:45
УдинезеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вольфсбург
0 - 1 0 1
ФрайбургЗавершен
Унион
3 - 1 3 1
Боруссия МЗавершен
Айнтрахт
5 - 1 5 1
БаварияЗавершен
Вердер
2 - 0 2 0
АугсбургЗавершен
Хайденхайм
3 - 2 3 2
ДармштадтЗавершен
Боруссия Д
20:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ренн
0 - 1 0 1
Монако2 тайм
ПСЖ
23:00
НантНе начат

Мец - Брест. 10 декабря 2023 17:00

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp 

            
Чемпионат Франции

15 тур
   
        

        
        
        	

	



Чтобы участвовать в прогнозах Зарегистрируйтесь, либо войдите на сайт



        
          	 
    	
    

        
        
        
        
        
Мец Брест Чемпионат Франции

     
        
        





        

            
                
Нашли ошибку в статье?