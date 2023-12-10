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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Факел
1 - 1 1 1
ДинамоЗавершен
Сочи
1 - 1 1 1
ОренбургЗавершен
Балтика
0 - 1 0 1
Рубин1 тайм
Краснодар
0 - 0 0 0
ЦСКА1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фулхэм
5 - 0 5 0
Вест Хэм ЮнайтедЗавершен
Эвертон
2 - 0 2 0
ЧелсиЗавершен
Лутон Таун
1 - 2 1 2
Манчестер СитиЗавершен
Тоттенхэм
0 - 0 0 0
Ньюкасл Юнайтед1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетико
2 - 1 2 1
АльмерияЗавершен
Гранада
Прерван
Атлетик
Кадис
20:30
ОсасунаНе начат
Барселона
23:00
ЖиронаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрозиноне
0 - 0 0 0
ТориноЗавершен
Монца
1 - 0 1 0
ДженоаЗавершен
Салернитана
20:00
БолоньяНе начат
Рома
22:45
ФиорентинаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Штутгарт
1 - 1 1 1
БайерЗавершен
Кёльн
0 - 0 0 0
Майнц1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ницца
2 - 1 2 1
РеймсЗавершен
Мец
0 - 1 0 1
БрестЗавершен
Клермон
0 - 0 0 0
ЛилльЗавершен
Страсбур
2 - 1 2 1
ГаврЗавершен
Лион
2 - 0 2 0
Тулуза1 тайм
Лорьян
22:45
МарсельНе начат

Кальяри - Сассуоло. 11 декабря 2023 22:45

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 Чемпионат Италии

15 тур
   
        

        
        
        	

	
	
	
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Кальяри Сассуоло Чемпионат Италии

     
        
        





        

            
                
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