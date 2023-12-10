Эмполи - Лечче. 11 декабря 2023 20:30

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Факел
1 - 1
1
1
Динамо
Завершен
Сочи
1 - 1
1
1
Оренбург
Завершен
Балтика
0 - 1
0
1
Рубин
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Краснодар
0 - 0
0
0
ЦСКА
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Фулхэм
5 - 0
5
0
Вест Хэм Юнайтед
Завершен
Эвертон
2 - 0
2
0
Челси
Завершен
Лутон Таун
1 - 2
1
2
Манчестер Сити
Завершен
Тоттенхэм
0 - 0
0
0
Ньюкасл Юнайтед
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2 - 1
2
1
Альмерия
Завершен
Гранада
Прерван
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Кадис
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Барселона
23:00
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Фрозиноне
0 - 0
0
0
Торино
Завершен
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1 - 0
1
0
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Штутгарт
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1
1
Байер
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0 - 0
0
0
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Реймс
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0
1
Брест
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0 - 0
0
0
Лилль
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Страсбур
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Гавр
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Лион
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2
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Лорьян
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Не начат
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Спартак
3 - 0
3
0
Крылья Советов
Завершен
Ахмат
0 - 0
0
0
Ростов
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Зенит
1 - 0
1
0
Нижний Новгород
Завершен
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Кристал Пэлас
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1
2
Ливерпуль
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1
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0
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1
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1
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Алавес
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Лас-Пальмас
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Бетис
1 - 1
1
1
Реал Мадрид
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1
1
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0
Удинезе
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Кальяри
Салернитана
Эмполи - Лечче. 11 декабря 2023 20:30
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